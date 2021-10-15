Польша потратит более $400 млн на ограждение на границе с Белоруссией
Польские парламентарии утвердили проект закона о сооружении на границе с Белоруссией заграждения, которое должно спасти от нелегальной миграции, сообщает «РЕН ТВ».
Заграждение обойдется в 1,615 млрд злотых (около 414 млн долларов), из них 115 млн злотых будут потрачены на техническое оснащение. Средства выделят из бюджета страны. Польская оппозиция потребовала отклонить документ.
Военное ведомство страны с середины сентября ведет на границе строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Установлено свыше 80 км из запланированных 180-190 км.
С начала августа более 16 тысяч мигрантов попытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. В результате более 1,8 тысяч нелегальных мигрантов были задержаны, 1,3 тысяч в настоящее время находятся в спеццентрах в Польше.
Как стало известно ранее, забор будет построен на длительное время и его будет «действительно сложно преодолеть».
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