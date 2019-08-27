Захарова окрестила Джонсона информационным манипулятором
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала в эфире НСН скандал вокруг отказа американскому сенатору в российской визе.
Пожаловавшийся на отказ в российской визе американский сенатор Рон Джонсон не обращался за ней, заявили «РИА Новостям» в посольстве России в США. В дипмиссии уточнили, что политик не обращался в посольство за визой и не информировал о своих планах посетить Россию.
Ранее сенатор Джонсон заявил, что планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса США, но получил отказ во въездной визе. Политик подчеркнул, что не оставит это так и даст «решительный ответ на агрессию РФ».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН обвинила американского сенатора в манипуляции информацией.
«А это называется "манипуляция информацией". Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — отметила Мария Захарова.
Напомним, что российский черный список был составлен в ответ на введение Соединенными Штатами персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц. Перечень нигде в полном объеме не публиковался, в отличие от американских списков.
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