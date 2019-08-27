Захарова окрестила Джонсона информационным манипулятором

Пожаловавшийся на отказ в российской визе американский сенатор Рон Джонсон не обращался за ней, заявили «РИА Новостям» в посольстве России в США. В дипмиссии уточнили, что политик не обращался в посольство за визой и не информировал о своих планах посетить Россию.

Ранее сенатор Джонсон заявил, что планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса США, но получил отказ во въездной визе. Политик подчеркнул, что не оставит это так и даст «решительный ответ на агрессию РФ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН обвинила американского сенатора в манипуляции информацией.