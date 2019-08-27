Американскому послу отказали в российской визе

Американскому послу отказали в получениии российской визы. Речь идет р сенаторе от штата Виконсин Роне Джонсоне. Как сообщает Ura.ru, он должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса Соедненных Штатов Америки.

По словам сенатора, российская сторона продолжает играть в дипломатические игры с его искренними усилиями, поэтому и отказали во въезде в Россию. Помимо этого, он уточнил, что планирует жесткий ответ на подобную агрессию со стороны государства, отмечает «Свободная пресса».

В пресс-служба сенатора также уточнили, что во время поездки в Россию Джонсон планировал встретиться с американскими бизнесменами, российскими должностными лицами и общественными организациями, пишет РЕН ТВ.

Между тем, в посольстве России в Вашингтоне заявили, что сенатор за визой не обращался, отмечает Life.ru.

