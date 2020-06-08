Посол по совокупности заслуг. В Дипакадемии оценили Захарову
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД в эфире НСН объяснил, что получение высшего дипломатического ранга только после назначения послом - это прошловековая практика.
Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН объяснил, почему такой ранг Захарова получила, не будучи карьерным дипломатом.
«Раньше, вплоть до конца прошлого века присвоение высшего дипломатического ранга было связано с назначением на должность посла в какой-нибудь стране. А в настоящее время от этих традиционных схем отошли. Высшие дипломатическое ранги сейчас присваиваются за выдающиеся заслуги на дипломатическом поприще», - отметил эксперт.
Он считает, что никакого специального повода для награждения было не нужно.
«По совокупности заслуг Марии Захаровой. В том числе в сфере благотворительности. Президент не каждый день присваивает ранги. Собирается определенный пул, в который вместе с послами попала и Мария Захарова, которая долгие годы занимает передовые позиции в МИД, возглавляя департамент информации и печати», - сказал Сурма.
Напомним, в мае Путин наградил Захарову орденом Почёта.
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