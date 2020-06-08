Посол по совокупности заслуг. В Дипакадемии оценили Захарову

Он считает, что никакого специального повода для награждения было не нужно.

«По совокупности заслуг Марии Захаровой. В том числе в сфере благотворительности. Президент не каждый день присваивает ранги. Собирается определенный пул, в который вместе с послами попала и Мария Захарова, которая долгие годы занимает передовые позиции в МИД, возглавляя департамент информации и печати», - сказал Сурма.

Напомним, в мае Путин наградил Захарову орденом Почёта.

