Посол по совокупности заслуг. В Дипакадемии оценили Захарову

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД в эфире НСН объяснил, что получение высшего дипломатического ранга только после назначения послом - это прошловековая практика.



Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в эфире НСН объяснил, почему такой ранг Захарова получила, не будучи карьерным дипломатом.

«Раньше, вплоть до конца прошлого века присвоение высшего дипломатического ранга было связано с назначением на должность посла в какой-нибудь стране. А в настоящее время от этих традиционных схем отошли. Высшие дипломатическое ранги сейчас присваиваются за выдающиеся заслуги на дипломатическом поприще», - отметил эксперт.

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Он считает, что никакого специального повода для награждения было не нужно.

«По совокупности заслуг Марии Захаровой. В том числе в сфере благотворительности. Президент не каждый день присваивает ранги. Собирается определенный пул, в который вместе с послами попала и Мария Захарова, которая долгие годы занимает передовые позиции в МИД, возглавляя департамент информации и печати», - сказал Сурма.

Напомним, в мае Путин наградил Захарову орденом Почёта.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ПосолМИД РФМария Захарова
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