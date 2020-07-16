В Кремле отвергли обвинения Британии в адрес России в кибератаках
Обвинения Лондона в адрес Москвы о якобы попытке повлиять на парламентские выборы в Великобритании и в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса абсолютно голословны. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона такие обвинения не приемлет, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, Россия не имеет к этим событиям никакого отношения, а также не обладает сведениями о том, кто мог взламывать британские фармацевтические компании и исследовательские центры.
Ранее сегодня британская служба кибербезопасности выдвинула обвинения в адрес хакерской группы Cozy Bear в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса. При этом в Лондоне заявили, что взломщики «почти наверняка» якобы работают на российские спецслужбы.
Кроме того, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил с той же формулировкой, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы прошлого года. При этом глава внешнеполитического ведомства признал, что «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов».
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