Захарова объяснила, почему Казахстан запросил помощь ОДКБ

«В критический момент, в частности, как это было сделано сейчас... президент Казахстана задействовал легитимные процедуры», - подчеркнула Захарова.

При этом дипломат отметила слаженную работу партнеров по организации, которые действовали «настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?».

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обращаются к Казахстану за разъяснениями, почему власти решили обратиться за помощью в ОДКБ на фоне беспорядков в стране,

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно - это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны», - сказа Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рассуждая об анонсированных переговорах Путина и Макрона, заявил, что Евросоюзу вряд ли позволят вмешиваться в ситуацию в Казахстане даже по линии ОБСЕ, членом которого является республика.

«Это внутреннее дело ОДКБ. Как на Западе НАТО решает свои дела в рамках альянса, так и у нас. Едва ли Евросоюзу будет позволено вмешиваться в ситуацию в Казахстане даже по линии ОБСЕ, членом которого является Казахстан», - пояснил сенатор.

