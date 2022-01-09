Сердюков: Миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки
Командующий Воздушно-десантными войсками России который руководит контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что миротворцы останутся в республике до полной стабилизации обстановки.
«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», - приводит его слова «Интерфакс».
Также Сердюков отметил, что коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. Он поблагодарил казахскую сторону «за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым».
В настоящее время в Казахстане в общей сложности находится 2,5 тыс. миротворцев ОДКБ. С российской стороны в Казахстан в составе контингента ОДКБ направлены элитные подразделения. По официальным данным Минобороны РФ, в республику направлены бойцы 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Ведомство не разглашает численность российских военнослужащих в составе миротворческого контингента ОДКБ.
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