Захарова объяснила, на какие «три буквы» Зеленский послал Россию
2 декабря 202419:02
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила NEWS.ru, на какие именно «три буквы» президент Украины Владимир Зеленский послал Россию.
По её словам, приехавший в Киев канцлер Германии Олаф Шольц и не подозревает, что украинский лидер имел в виду его страну.
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — сказала Захарова.
Ранее в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем Зеленский заявил, что в контексте урегулирования конфликта желательно, чтобы Россия «пошла на три буквы», сообщает «Лента.ру».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru