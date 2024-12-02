Захарова объяснила, на какие «три буквы» Зеленский послал Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила NEWS.ru, на какие именно «три буквы» президент Украины Владимир Зеленский послал Россию.

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По её словам, приехавший в Киев канцлер Германии Олаф Шольц и не подозревает, что украинский лидер имел в виду его страну.

«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — сказала Захарова.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем Зеленский заявил, что в контексте урегулирования конфликта желательно, чтобы Россия «пошла на три буквы», сообщает «Лента.ру».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Мария ЗахароваРоссияВладимир ЗеленскийШольц

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