Песков: Путин не передавал посланий Зеленскому через Шольца

«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что Кремль не имеет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев, однако в Москве отслеживают новости на эту тему.

Ранее Шольц прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это его первый визит в Киев за последние 2,5 года, сообщает RT.