Песков: Путин не передавал посланий Зеленскому через Шольца

Президент РФ Владимир Путин ничего не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как сообщает РИА Новости об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отказался комментировать «визит» Асада в Москву на фоне обострения в Сирии

«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что Кремль не имеет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев, однако в Москве отслеживают новости на эту тему.

Ранее Шольц прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это его первый визит в Киев за последние 2,5 года, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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