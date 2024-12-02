Песков: Путин не передавал посланий Зеленскому через Шольца
2 декабря 202413:35
Президент РФ Владимир Путин ничего не передавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как сообщает РИА Новости об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что Кремль не имеет каких-либо ожиданий от визита Шольца в Киев, однако в Москве отслеживают новости на эту тему.
Ранее Шольц прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это его первый визит в Киев за последние 2,5 года, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru