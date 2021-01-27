Роскомнадзор оштрафует соцсети за незаконный контент

Роскомнадзор оштрафует социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, эти соцсети проигнорировали его уведомление и требование Генпрокуратуры, они не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января.

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Штрафные санкции могут варьироваться от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, при повторном нарушении они вырастут вплоть до одной десятой совокупной годовой выручки.

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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