Захарова уличила журналиста BBC в искажении слов Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналист BBC Уилл Грант, задавая вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову на пресс-конференции на Кубе, исказил слова Владимира Путина, передает RT.

Грант процитировал Путина, который якобы говорил о том, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если США не собираются его заполнять – это сделает Россия.

Как отмечает Газета.ру, на самом деле эта фраза принадлежит госсекретарю США Майклу Помпео. Сам же Грант в 2010 году спрашивал Путина о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесэулы.

Захарова заявила, что журналист в свое оправдание сослался на неточности в переводе, сообщают «Известия». По словам официального представителя МИД, тем самым журналист совершил «чисто английское самоубийство».

Ранее Захарова сообщила НСН, что МИД России не намерен поздравлять экс-мэра Лондона Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

