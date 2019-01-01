Российский МИД не будет поздравлять нового премьера Британии Бориса Джонсона

Борис Джонсон возглавил британскую Консервативную партию, объявил ее правящий комитет. В среду, 24 июля, экс-мэр Лондона и экс-глава МИД страны станет премьер-министром. Уходящая глава правительства Тереза Мэй уже поздравила Джонсона с избранием.

На запрос НСН, как российский МИД в лице министра Лаврова будет поздравлять своего бывшего иностранного коллегу с назначением на пост главы государства, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что поздравлений от МИД не планируется вовсе.

По словам Захаровой, поздравление главы другого государства - это прерогатива президента, поэтому комментировать формат поздравления может только Администрация президента, а не МИД РФ.