Российский МИД не будет поздравлять нового премьера Британии Бориса Джонсона
Официальный представитель МИД РФ рассказала НСН, кто может поздравить нового премьер-министра Великобритании.
Борис Джонсон возглавил британскую Консервативную партию, объявил ее правящий комитет. В среду, 24 июля, экс-мэр Лондона и экс-глава МИД страны станет премьер-министром. Уходящая глава правительства Тереза Мэй уже поздравила Джонсона с избранием.
На запрос НСН, как российский МИД в лице министра Лаврова будет поздравлять своего бывшего иностранного коллегу с назначением на пост главы государства, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила, что поздравлений от МИД не планируется вовсе.
По словам Захаровой, поздравление главы другого государства - это прерогатива президента, поэтому комментировать формат поздравления может только Администрация президента, а не МИД РФ.
По сути это означает, что подобные моменты находятся в ведении администрации президента. И даже несмотря на то, что Джонсон в 2016-2018 годах возглавлял британский МИД, российскому - делать это не по статусу.
Новый лидер консерваторов в своей речи обозначил три основных своих цели на посту премьера. Во-первых, реализовать Brexit до 31 октября. «Наша цель — нанести поражение и выйти из ЕС», - сообщил политик.
Также его задачи: объединить страну и победить лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. «Кампания завершилась, и работа начинается», - резюмировал Джонсон.
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