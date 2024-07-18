Захарова обвинила США в подталкивании Молдавии к «украинскому сценарию»

Передавая военную технику Молдавии, Вашингтон подталкивает Кишинёв к «реализации украинского сценария». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она утверждает, что президент Молдавии Майя Санду «под ширмой евроинтеграции» продолжает курс на милитаризацию страны. Захарова отметила, что на днях минобороны республики объявило о скором поступлении очередной партии военной техники из США. Сославшись на «независимых молдавских экспертов», представитель МИДа заявила, что вскоре власти страны откажутся от конституционного нейтралитета страны.

Ранее минобороны Молдавии сообщило, что 15 июля Кишинёв получил партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии. В конце июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по поводу вступления Молдавии в Европейский союз.


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ФОТО: Петр Ковалев / ТАСС
ТЕГИ:МолдавияМария ЗахароваМИД РФ

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