Захарова обвинила Шольца в «плагиате» после его заявления о многополярности мира
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что мир становится многополярным, в плагиате или непонимании банальных обстоятельств для международного сотрудничества. Об этом она написала в своем Telegram-канале 29 мая, в воскресенье.
«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального. Ещё при Евгении Максимовиче Примакове, пришедшем в МИД в 1996 году, мы в Министерстве иностранных дел исходили из понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой «холодной войны»», — отметила Захарова.
По ее словам, благодаря Примакову понятие многополярности нашло отражение в Концепции внешней политики 2000 года. С того момента это понятие стало отправным для выстраивания международных отношений.
Также Захарова напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет о многополярности и полицентричности мира на протяжении уже более 15 лет.
«Если в Берлине только сейчас это поняли, то можно лишь посочувствовать, что до них так долго доходило. Но лучше поздно, чем никогда. Наверное, и ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность», — сделала вывод дипломат.
Ранее The Hill сообщил, что Запад допустил ошибку, проигнорировав посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.
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