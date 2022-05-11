Пушков: Существует угроза ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

По его словам, в ближайшие десятилетия человечество не ждет ни гармония, ни цивилизованная конкуренция, так как «западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства».

Парламентарий в своем Telegram-канале написал, что страны Запада будут сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений.

Ранее Пушков заявил, что в Китае ведется подготовка к «высококонфликтному» XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке.

