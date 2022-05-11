Пушков: Существует угроза ядерной войны из-за отказа от многополярного мира

Неспособность западных стран смириться с утверждением многополярного мира может привести к конфликтам с риском ядерной катастрофы, которую можно избежать, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков: Политика Запада выстраивается на основе «стратегической иррациональности»

По его словам, в ближайшие десятилетия человечество не ждет ни гармония, ни цивилизованная конкуренция, так как «западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства».

Парламентарий в своем Telegram-канале написал, что страны Запада будут сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений.

Ранее Пушков заявил, что в Китае ведется подготовка к «высококонфликтному» XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерный УдарАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры