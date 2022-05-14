СМИ: Путин посчитал пренебрежение Запада к его Мюнхенской речи неуважением к России

Запад допустил ошибку, проигнорировав посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Об этом пишет The Hill.

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Газета напомнила, что на Мюнхенской конференции по безопасности 15 лет назад Путин гневно высказался в отношении США как «единственного полюса силы», выступал против расширения НАТО и настаивал на приверженности идее многополярного мира.

«Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — отмечается в материале.

Автор The Hill допускает, что российский лидер посчитал неуважительной реакцию западных политиков на его тезисы, что усугубило негодование Путина по поводу «высокомерного отношения к России».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ЗападВладимир Путин
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