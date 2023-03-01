Захарова обвинила посла ФРГ в уходе от ответов о виновных в терактах на «Северных потоках»
Посол Германии в России Андреас фон Гайр избегает говорить о виновных в терактах на газопроводах «Северный поток». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она отметила, что диверсия произошла в зоне ответственности блока НАТО, в который входит Германия. По словам Захаровой, послу ФРГ неудобно говорить о терактах на газопроводах и он публично избегает этой темы.
«По «Северным потокам» спустя целых полгода - молчок», - констатировала представитель МИД.
Посол ФРГ ранее объяснил молчание западных стран о диверсии на «Северных потоках» тем, что расследование еще не завершено. По его словам, подобные инциденты несут угрозу международной безопасности, передает НСН.
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