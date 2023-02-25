СМИ в Германии раскрыли намерения властей по использованию труб «Северного потока-2»
Трубы, которые предназначались для строительства «Северного потока — 2», немецкие власти собираются в дальнейшем использовать в создании нового трубопровода. Он протянется от терминала сжиженного природного газа вблизи острова Рюген до общины Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.
Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.
Немецкие власти намерены приобрести у компании Nord Stream 2 около трех тысяч труб, которые так и не использовали при строительстве «Северного потока-2». В настоящее время идут переговоры.
Трубы хранятся в порту Мукран на Рюгене. Планируется, что протяженность нового трубопровода составит около 40 км.
Ранее американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому порталу Western Standard заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может нарушить единство НАТО. Как отметил журналист, инцидент с «Северными потоками» может иметь эффект, противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО.
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