СМИ в Германии раскрыли намерения властей по использованию труб «Северного потока-2»

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Немецкие власти намерены приобрести у компании Nord Stream 2 около трех тысяч труб, которые так и не использовали при строительстве «Северного потока-2». В настоящее время идут переговоры.

Трубы хранятся в порту Мукран на Рюгене. Планируется, что протяженность нового трубопровода составит около 40 км.

Ранее американский журналист Сеймур Херш в интервью канадскому порталу Western Standard заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» может нарушить единство НАТО. Как отметил журналист, инцидент с «Северными потоками» может иметь эффект, противоположный стремлению Байдена сохранить единство НАТО.