Расследование диверсии на «Северных потоках» в Европе ещё не завершено

Молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр, сообщает РБК.

Вместе с тем, как подчеркнул дипломат, сам факт произошедшей диверсии неприемлем.

Небензя: Запад не заинтересован в честном расследовании подрывов «Северных потоков»

По его словам, такие действия угрожают международной безопасности и вызывают глубокую озабоченность.

Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не хочет разбираться с ЧП на «Северных потоках».

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Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:РасследованиеФРГПосолСеверный ПотокСеверный Поток-2
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