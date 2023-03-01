Расследование диверсии на «Северных потоках» в Европе ещё не завершено
Молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр, сообщает РБК.
Вместе с тем, как подчеркнул дипломат, сам факт произошедшей диверсии неприемлем.
По его словам, такие действия угрожают международной безопасности и вызывают глубокую озабоченность.
Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад не хочет разбираться с ЧП на «Северных потоках».
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