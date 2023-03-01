Расследование диверсии на «Северных потоках» в Европе ещё не завершено

Молчание Запада о взрывах на «Северных потоках» обусловлено тем, что расследование инцидента до сих пор не закончено. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр, сообщает РБК.

Вместе с тем, как подчеркнул дипломат, сам факт произошедшей диверсии неприемлем.