Захарова обвинила Минобороны и посольство Британии во лжи после инцидента с эсминцем

Ранее Минобороны РФ сообщило о нарушении британским кораблем границы РФ у мыса Фиолент в Крыму. Военные открыли предупредительный огонь и сбросили четыре авиабомбы по пути следования судна, после чего Defender покинул российскую границу.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила о «3 новостях, одна краше другой»: британском Минобороны, назвавшем сообщения о выстрелах по эсминцу дезинформацией, подтверждении стрельбы находившимся на борту корабля журналистом BBC, а также заявлении посольства Британии о «мирном проходе» корабля через украинские территориальные воды.

«Кто же врёт: британское минобороны, британский журналист телеканала «Би-би-си» или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз — британское министерство обороны и британское посольство. Ну не всё же британским спецслужбам подставлять "Би-би-си"», — считает дипломат.

Как подчеркнула Захарова, «в Лондоне утратили манеры». Официальный представитель МИД РФ посоветовала британским партнерам «стучать», если они захотят «мирно зайти» на российскую территорию.

