Российский корабль Черноморского флота выстрелил по британскому эсминцу
Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы эсминцем Британии Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма, сообщает РИА Новости.
Также сообщается, что было выполнено предупредительное бомбометание самолет Су-24М– четыре бомбы были брошены по курсу движения британского корабля.
Российские военные заявили, что эсминец пересек российскую границу в 11:52 на 3 километра и проник в территориальное море, после чего был предупрежден о применении оружия. После предупредительного бомбометания, британский корабль покинул российские воды в 12:23.
Ранее посольство России в Вашингтоне призвало НАТО и США отказаться от отработки военных действий на Черном море. По мнению дипломатов, военные учения «SeaBreeze», которые должны состояться с 28 июня по 10 июля в территориальных водах Украины с участием 32 стран, носят «агрессивный характер», «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru