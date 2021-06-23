Российский корабль Черноморского флота выстрелил по британскому эсминцу

Российские военные заявили, что эсминец пересек российскую границу в 11:52 на 3 километра и проник в территориальное море, после чего был предупрежден о применении оружия. После предупредительного бомбометания, британский корабль покинул российские воды в 12:23.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало НАТО и США отказаться от отработки военных действий на Черном море. По мнению дипломатов, военные учения «SeaBreeze», которые должны состояться с 28 июня по 10 июля в территориальных водах Украины с участием 32 стран, носят «агрессивный характер», «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве».

