По её словам, речь идёт о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

«Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра», - сказала она.

Захарова указала, что ранее данный центр моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, разрушение которой произошло летом 2023 года.

Ранее в Минобороны заявили, что Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».