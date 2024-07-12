Захарова обвинила Киев в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС

Украинские власти очередную провокацию «против собственного населения» с целью обвинить в ней Россию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, речь идёт о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.

«Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра», - сказала она.

Захарова указала, что ранее данный центр моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, разрушение которой произошло летом 2023 года.

Ранее в Минобороны заявили, что Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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