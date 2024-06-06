Шойгу: НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ

НАТО отрабатывает вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности, увеличивается число провокаций в воздухе. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ, передает РИА Новости.

Министры обороны ОДКБ подписали документы по оснащению ВС передовым вооружением

Как отметил Шойгу, «продолжающаяся экспансия» Североатлантического альянса — непосредственная угроза для государств ОДКБ. На северных и западных границах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие НАТО, появляются новые системы вооружений.

«Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ», — подчеркнул Шойгу.

Ранее первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что НАТО нарастила разведдеятельность у российских рубежей и отработала удары по России, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:НАТООДКБСовет Безопасности РФ Сергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры