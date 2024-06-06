Шойгу: НАТО отрабатывает вторжение в страны ОДКБ
НАТО отрабатывает вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности, увеличивается число провокаций в воздухе. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ, передает РИА Новости.
Как отметил Шойгу, «продолжающаяся экспансия» Североатлантического альянса — непосредственная угроза для государств ОДКБ. На северных и западных границах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие НАТО, появляются новые системы вооружений.
«Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ», — подчеркнул Шойгу.
Ранее первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что НАТО нарастила разведдеятельность у российских рубежей и отработала удары по России, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru