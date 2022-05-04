Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине

Уже долгие годы Израиль игнорирует рост неонацизма на Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она посоветовала израильским политикам обратить внимание на символику, которую используют некоторые украинские военные. По словам Захаровой, она часто напоминает фашистскую и нацистскую.