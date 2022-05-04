Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине

Уже долгие годы Израиль игнорирует рост неонацизма на Украине. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она посоветовала израильским политикам обратить внимание на символику, которую используют некоторые украинские военные. По словам Захаровой, она часто напоминает фашистскую и нацистскую.

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1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В ответ на это глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны.

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России негативно воспримут, если Израиль накануне 9 мая поставит Украине оружие, которое используют против страны-освободителя концлагерей.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:НацизмИзраильРоссияМИДМария Захарова
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