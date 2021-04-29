Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений Европы с Россией

Дипломат прокомментировала заявление посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что «отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после холодной войны», передает RT.

«Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя"», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза к единству в политике в отношении России и выразил мнение о том, что Европе предстоит период конфронтации с Россией.

