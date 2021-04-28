Боррель: Институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания Европарламента.

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Боррель также призвал страны-члены ЕС к единству в политике в отношении России. По мнению главы евродипломатии, ЕС предстоит период конфронтации с РФ.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент предлагает отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Эта инициатива включена в проект резолюции, принятие которой ожидается завтра.

В числе мер, предлагаемых к принятию в отношении России, значатся также отказ от российских нефти и газа, остановка строительства газопровода «Северный поток-2», санкции против «российских олигархов». Эти меры предлагается принять в ответ на уголовное преследование оппозиционера Навального, «наращивание военного присутствия у границ Украины и российские атаки в Чехии».

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:Евросоюз
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