Боррель: Институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ

Боррель также призвал страны-члены ЕС к единству в политике в отношении России. По мнению главы евродипломатии, ЕС предстоит период конфронтации с РФ.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент предлагает отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Эта инициатива включена в проект резолюции, принятие которой ожидается завтра.

В числе мер, предлагаемых к принятию в отношении России, значатся также отказ от российских нефти и газа, остановка строительства газопровода «Северный поток-2», санкции против «российских олигархов». Эти меры предлагается принять в ответ на уголовное преследование оппозиционера Навального, «наращивание военного присутствия у границ Украины и российские атаки в Чехии».