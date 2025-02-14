По её словам, эту провокацию намеренно устроили перед Мюнхенской конференцией, чтобы президент Украины «не ехал туда с пустыми руками».

В ходе брифинга она напомнила, что в прошлом году перед мероприятием была провокация в виде удара по детской больнице в Киеве.

«Представители украинских властей всё время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с «погремушками», с помощью которых хотят снова получить оружие и деньги», - заключила Захарова.

Ранее удар по Чернобыльской АЭС прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков, который отметил, что «скорее всего, речь идёт об очередной провокации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

