Захарова: Обвинения РФ в ударе по ЧАЭС являются «спланированной провокацией»
Звучащие в адрес России обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС являются «спланированной Киевом провокацией». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, эту провокацию намеренно устроили перед Мюнхенской конференцией, чтобы президент Украины «не ехал туда с пустыми руками».
В ходе брифинга она напомнила, что в прошлом году перед мероприятием была провокация в виде удара по детской больнице в Киеве.
«Представители украинских властей всё время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности с «погремушками», с помощью которых хотят снова получить оружие и деньги», - заключила Захарова.
Ранее удар по Чернобыльской АЭС прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков, который отметил, что «скорее всего, речь идёт об очередной провокации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru