Захарова обрушилась с критикой на главу МИД Франции после высказываний о неонацизме на Украине

Официальный представители российского МИДа попросила уточнить, «где в Европе еще есть неонацистские батальоны».

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет. <...> И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, после заявления главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, возникают вопросы уже к странам Запада и международным организациям. Захарова напомнила, как были поражены французские сенаторы, когда увидели, «как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать в Донбасс», цитируют дипломата «Известия».

Ранее экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в ответ на публикацию российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев разместил свою статью в польском издании Gazeta Wyborcza.

