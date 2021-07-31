Захарова обрушилась с критикой на главу МИД Франции после высказываний о неонацизме на Украине

Официальный представитель МИЛ России Мария Захарова призвала французские власти «верить собственным глазам», оценивая ситуацию на Украине. Свое заявление российский дипломат сделала после слов министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что популярность и влияние неонацистских группировок на Украине «не больше, чем в других европейских странах».

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Официальный представители российского МИДа попросила уточнить, «где в Европе еще есть неонацистские батальоны».

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет. <...> И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, после заявления главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, возникают вопросы уже к странам Запада и международным организациям. Захарова напомнила, как были поражены французские сенаторы, когда увидели, «как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать в Донбасс», цитируют дипломата «Известия».

Ранее экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в ответ на публикацию российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев разместил свою статью в польском издании Gazeta Wyborcza.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФНацизмУкраинаМария Захарова
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