Порошенко в ответ на статью Путина рассказал различиях между украинцами и русскими
Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в ответ на публикацию российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев разместил свою статью в польском издании Gazeta Wyborcza.
По мнению Порошенко, «украинская политическая нация» уже давно может себя идентифицировать.
«И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — пишет Порошенко.
Бывший президент Украины считает, что у русских и украинцев много отличий. Порошенко считает, что народ Украины имеет собственный исторический опыт, у украинцев есть собственные язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации», пишет Газета.ru.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему современная Россия и современная Украина не имеют ничего общего с Киевской Русью, и призвал политиков осторожнее использовать термины и исторические понятия.
«Современная Украина – это прямое последствие Советского Союза, его распада, это государство, созданное Лениным, последствие перераспределение земель большевиками, что никакого отношения к Киевской Руси не имеет, как и современная Россия никакого отношения к Киевской Руси не имеет. Современная Россия пошла не от Киевской и не от Новгородской Руси. Если рассуждать научно, а не как болтуны-пропагандисты, современная Россия – это новая молодая страна, она произошла после распада Советского Союза со своими проблемами, которые были унаследованы и от Советского Союза, и от Российской империи, но это идеологически, юридически, территориально, смыслово новое образование», - отметил Понасенков.
Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».
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