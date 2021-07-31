Порошенко в ответ на статью Путина рассказал различиях между украинцами и русскими

«И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — пишет Порошенко.

Бывший президент Украины считает, что у русских и украинцев много отличий. Порошенко считает, что народ Украины имеет собственный исторический опыт, у украинцев есть собственные язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации», пишет Газета.ru.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему современная Россия и современная Украина не имеют ничего общего с Киевской Русью, и призвал политиков осторожнее использовать термины и исторические понятия.

«Современная Украина – это прямое последствие Советского Союза, его распада, это государство, созданное Лениным, последствие перераспределение земель большевиками, что никакого отношения к Киевской Руси не имеет, как и современная Россия никакого отношения к Киевской Руси не имеет. Современная Россия пошла не от Киевской и не от Новгородской Руси. Если рассуждать научно, а не как болтуны-пропагандисты, современная Россия – это новая молодая страна, она произошла после распада Советского Союза со своими проблемами, которые были унаследованы и от Советского Союза, и от Российской империи, но это идеологически, юридически, территориально, смыслово новое образование», - отметил Понасенков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин опубликовал статью на русском и украинском языках «Об историческом единстве русских и украинцев». По словам российского лидера, русские и украинцы – один народ, единое целое, а возникшая в последние годы между ними стена – это результат и собственных ошибок, допущенных в разные периоды, и «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства».



