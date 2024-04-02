Захарова обрушилась на главу МОК с обвинениями в преступном сговоре
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в политико-административном и, судя по всему, преступном сговоре, цель которого — отстранить сильных спортсменов от международных соревнований. Соответствующее заявление Захарова сделала в своем Telegram-канале.
Она также указала на необходимость проведения тщательного расследования взаимоотношений Баха с украинскими чиновниками и Национальным олимпийским комитетом Украины.
Ранее Бах признался в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), что представителей Украины просили следить за политическими высказываниями российских спортсменов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru