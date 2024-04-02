Глава МОК заявил, что просил украинцев следить за высказываниями российских атлетов

Российские пранкеры поговорили с руководителем МОК от имени «африканского чиновника», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бах сообщил, что поддерживающие правительство российские атлеты не могут участвовать в международных состязаниях. По словам главы МОК, у комитета есть «специальная наблюдательная комиссия», которая отсеивает спортсменов, отслеживая их в Сети, СМИ и публичных выступлениях.

«Так что если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участия в Играх. Мы также предлагали украинской стороне — не только предлагали, но и просили, — предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — заявил Бах.

