Глава МОК заявил, что просил украинцев следить за высказываниями российских атлетов

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах признался, что представителей Украины просили следить за политическими высказываниями российских спортсменов. Об этом Бах заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

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Российские пранкеры поговорили с руководителем МОК от имени «африканского чиновника», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бах сообщил, что поддерживающие правительство российские атлеты не могут участвовать в международных состязаниях. По словам главы МОК, у комитета есть «специальная наблюдательная комиссия», которая отсеивает спортсменов, отслеживая их в Сети, СМИ и публичных выступлениях.

«Так что если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участия в Играх. Мы также предлагали украинской стороне — не только предлагали, но и просили, — предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — заявил Бах.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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