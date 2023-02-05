Захарова обратила внимание на обвинения Беннета в адрес Запада о переговорах Киева и Москвы
5 февраля 202314:58
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признанием высказывание бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что страны Запада виновны в прекращении переговоров России и Украины.
«Ещё одно признание!» - написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Беннет заявил, что свои действия по переговорам до мельчайших деталей он согласовывал с США, Германией и Францией, которые и прервали переговоры Киева и России, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru