Захарова обратила внимание на нестыковки в документах ОЗХО об отравлении Навального

О нестыковках в документах ОЗХО заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам 97-я сессия исполнительного совета ОЗХО, который состоялся в Гааге 6-9 июля. Он указал на проект доклада организации, в котором говорится, что техсекретариат по просьбе Германии направил группу для оказания технической помощи в связи с инцидентом с Навальным еще 20 августа 2020 года - когда у Навального только начали появляться первые признаки ухудшения здоровья на борту авиарейса Томск-Москва. Теперь, заявил Шульгин, Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО, как экспертов направили в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были указаны другие даты их поездки.

«Ну вот и все. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием», - написала Захарова в Telegram.

Ранее бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, что оппозиционер не смог бы выжить, если бы его пытались отравить «Новичком».

«Был случай, когда сотрудник ГосНИИОХТ отравился «Новичком», потому что с ним работал. Это было еще в конце 1980-х годов. Несмотря на то, что ему практически сразу ввели противоядие, он все равно умер через полгода-год. Человека можно спасти, если ввести противоядие в течение двух-трех минут. Если Навальному его не вводили, то спастись он не имел никаких шансов. Так что если его чем-то травили, то явно не «Новичком», - отметил он.

По словам Захаровой, гендиректор технического секретариата ОЗХО не смог ответить на вопросы российской стороны. Постпред Германии заявила, что речь идет о неисправленной своевременно опечатке.

«Падает занавес. А за ним и декорации», - заявила Захарова.

Алексея Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Врачи омской больницы назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Они также заявили, что ядов в крови и моче Навального они не обнаружили. При этом после перевозки политика на лечение в Германию, немецкие военные врачи нашли в анализах отравляющее вещество группы «Новичок». Об этом сообщило правительство этой страны.

