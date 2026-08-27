СМИ: Банки продают страховки с наценкой до 25 раз

В ряде случаев наценка достигает 25-кратного размера. Речь о страховании жизни и полисах от несчастных случаев и болезней, которые оформляют заемщики. В службе финансового уполномоченного заявили о случаях, когда клиент может внести оплату в 300 тыс. рублей, однако страховщику для реальной защиты передается только 12 тыс. Остальное — комиссия кредитной организации. При этом размер защиты рассчитывается только исходя из суммы, которую получает страховщик, поэтому при наступлении страхового случая выплата может покрыть лишь небольшую часть долга перед банком.

Такая наценка не нарушает закон, однако финансовые учреждения должны корректно информировать клиента. Однако на деле это происходит не всегда.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора. По его словам, эта мера нужна для поддержки реального сектора экономики, социальной сферы и малоимущих граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

