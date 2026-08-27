В Казахстане запретят регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет
В Казахстане намерены запретить регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Касым-Жомарта Токаева.
По его словам, правительством разработан соответствующий проект закона. «На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос», - заявил глава государства.
Он указал, что соцсети, цифровые платформы, ИИ и агрессивный маркетинг «влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа». Он поручил масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт для «информационного иммунитета».
Ранее депутат Свинцов призвал не допускать в соцсети детей до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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