В Казахстане запретят регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет

По его словам, правительством разработан соответствующий проект закона. «На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос», - заявил глава государства.

Он указал, что соцсети, цифровые платформы, ИИ и агрессивный маркетинг «влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа». Он поручил масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт для «информационного иммунитета».

Ранее депутат Свинцов призвал не допускать в соцсети детей до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

