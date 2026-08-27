Россияне Рублев и Андреева не смогли выйти в финал микста на US Open
Российские спортсмены Андрей Рублев и Мирра Андреева не смогли выйти в финал смешанного разряда на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке.
В полуфинале россияне уступили представителям Чехии Каролине Муховой и Якубу Меншику. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 3:5, 11:9 в их пользу.
В финале соревнования Мухова и Меншик сыграют с теннисисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич и итальянцем Флавио Коболли.
Мирре Андреевой 19 лет, она занимает 5-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации. Андрею Рублеву 28 лет, спортсмен располагается на 24-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Основной этап US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября, призовой фонд турнира в 2026 году составил рекордные 108 млн долларов, пишет Ura.ru.
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