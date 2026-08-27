Умерла художница-авангардистка Яёи Кусама
Японская художница-авангардистка Яёи Кусама умерла в возрасте 97 лет. Об этом говорится в сообщении ее студии.
«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Яёи Кусамы в больнице в Токио 14 августа 2026 года», - указано в заявлении.
Кусама родилась в 1929 году в японском Мацумото, свои первые работы создавала в Японии, а в 1957 году переехала в США. Художница создавала картины, скульптуры из ткани, инсталляции, коллажи и перформансы. В 1973-м Кусама вернулась в Японию и была почти забыта как художница до начала 1990-х годов. Позднее она трижды представляла свою страну на Венецианской биеннале, открывала выставки по всему миру и стала первой женщиной Японии, которая получила Императорскую премию.
Кусама - один из самых ярких и узнаваемых представителей японского современного искусства. Известны узоры художницы в горошек, создаваемые под влиянием галлюцинаций из-за психических заболеваний. Одна из наиболее известных работ Яеи Кусамы, большая золотистая тыква в черный горошек, находится на острове современного искусства Наосима.
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