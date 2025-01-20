Захарова: Новый посол РФ в США пока не получил агреман

Новый посол России в Вашингтоне еще не получил агреман. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Агреман послу... в США пока еще не получен», — указала дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва представила Вашингтону кандидатуру на должность нового посла, американская сторона приветствовала ее. При этом в декабре Мария Захарова опровергла данные о вылете нового российского посла в США.

По данным СМИ, наиболее вероятный кандидат на должность главы российского диппредставительства в Соединенных Штатах — директор департамента Северной Атлантики в МИД Александр Дарчиев.

