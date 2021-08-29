Захарова не стала комментировать возможное назначение Поклонской

Дипломат напомнила, что послов назначает глава государства, а МИД не участвует в обсуждении кандидатур. «По соответствующим положениям, МИД не участвует в публичном обсуждении. У нас есть такой норматив, что мы публично не участвуем в дискуссиях относительно назначения послов», – отметила Захарова.

Ранее Наталья Поклонская отреагировала на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь» в связи с возможным назначением российского политика послом в Кабо-Верде.

