Захарова не стала комментировать возможное назначение Поклонской

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отказалась комментировать сообщения о возможном назначении заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде, сообщила она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Поклонская не стала комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде

Дипломат напомнила, что послов назначает глава государства, а МИД не участвует в обсуждении кандидатур. «По соответствующим положениям, МИД не участвует в публичном обсуждении. У нас есть такой норматив, что мы публично не участвуем в дискуссиях относительно назначения послов», – отметила Захарова.

Ранее Наталья Поклонская отреагировала на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь» в связи с возможным назначением российского политика послом в Кабо-Верде.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФНаталья ПоклонскаяМария Захарова
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