Поклонская отреагировала на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь»

Поклонская иронично воспринимает обещания главы украинского ведомства «испортить жизнь».

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве», — цитирует Поклонскую Газета.ru.

Политик считает, что украинцам 7 лет только и «продолжают портить жизнь».

Ранее Кулеба комментируя возможное назначение Поклонской послом в Кабо-Верде, заявил, что слышал об этом «на уровне каких-то допущений».

