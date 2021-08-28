Поклонская отреагировала на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь»

Замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская посоветовала министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе прекратить комментировать слухи о ее возможных назначениях, сообщает РИА Новости.

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Поклонская иронично воспринимает обещания главы украинского ведомства «испортить жизнь».

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве», — цитирует Поклонскую Газета.ru.

Политик считает, что украинцам 7 лет только и «продолжают портить жизнь».

Ранее Кулеба комментируя возможное назначение Поклонской послом в Кабо-Верде, заявил, что слышал об этом «на уровне каких-то допущений».

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Фото: Пресс-служба Президента России
ТЕГИ:МИДУкраинаНаталья Поклонская
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