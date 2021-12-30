Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский представляет угрозу для своей страны и для всего европейского пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

По ее словам, глава страны стал угрозой в контексте сохранения демократических принципов, от которых далек киевский режим.

Захарова подчеркнула, что Украина стала неуправляемой для общества и элит страны, что несет в себе угрозу национальной безопасности.

Захарова обвинила ЕС в эскалации напряженности в Европе

«Самое главное, чтобы европейские кураторы это понимали, потому что Украина — европейская страна, с ней связано немало проблем у Европейского континента», - добавила она.

Ранее она заявила, что в Европе наблюдается полная многоголосица по предложениям России по гарантиям безопасности.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЕвропаМария ЗахароваВладимир Зеленский
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