Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы

Президент Украины Владимир Зеленский представляет угрозу для своей страны и для всего европейского пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».

По ее словам, глава страны стал угрозой в контексте сохранения демократических принципов, от которых далек киевский режим.

Захарова подчеркнула, что Украина стала неуправляемой для общества и элит страны, что несет в себе угрозу национальной безопасности.