Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Президент Украины Владимир Зеленский представляет угрозу для своей страны и для всего европейского пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».
По ее словам, глава страны стал угрозой в контексте сохранения демократических принципов, от которых далек киевский режим.
Захарова подчеркнула, что Украина стала неуправляемой для общества и элит страны, что несет в себе угрозу национальной безопасности.
«Самое главное, чтобы европейские кураторы это понимали, потому что Украина — европейская страна, с ней связано немало проблем у Европейского континента», - добавила она.
Ранее она заявила, что в Европе наблюдается полная многоголосица по предложениям России по гарантиям безопасности.
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