Захарова обвинила ЕС в эскалации напряженности в Европе
Евросоюз причастен к эскалации напряженности в Европе, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила на брифинге в четверг.
«Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве», — подчеркнула Захарова.
Ранее представитель МИД заявила, что в ЕС и НАТО нет единой линии насчет предложений России по гарантиям безопасности.
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