Захарова обвинила ЕС в эскалации напряженности в Европе

«Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе... В 2009 году изобрел формат Восточного партнерства, направленный на противодействие российским интеграционным инициативам и такое, в общем, выкраивание для себя сферы влияния на постсоветском пространстве», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель МИД заявила, что в ЕС и НАТО нет единой линии насчет предложений России по гарантиям безопасности.

