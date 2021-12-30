Захарова: В ЕС идет многоголосица по предложениям РФ по безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 декабря заявила, что в Европе наблюдается полная многоголосица по предложениям России по гарантиям безопасности.

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По ее словам, Евросоюз своими руками сделал немало для эскалации напряженности в Европе.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как отмечал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваЕвросоюзРоссия
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