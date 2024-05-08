Захарова назвала заявление Киева о Путине вмешательством во внутренние дела РФ

Заявления Киева о «нелегитимности» президента РФ Владимира Путина являются вмешательством во внутренние дела России. Как сообщает РИА Новости, с таким комментарием выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Она также отметила, что эта «грубая попытка вмешательства», осуществляется «Западом руками киевского режима».

Кроме того, Захарова указала, что из-за несостоявшихся в 2024 году выборов президент Украины Владимир Зеленский имеет неоднозначный правовой статус, поэтому украинским властям следует задуматься над собственной легитимностью.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов на Украине не будет, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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