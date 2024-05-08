Она также отметила, что эта «грубая попытка вмешательства», осуществляется «Западом руками киевского режима».

Кроме того, Захарова указала, что из-за несостоявшихся в 2024 году выборов президент Украины Владимир Зеленский имеет неоднозначный правовой статус, поэтому украинским властям следует задуматься над собственной легитимностью.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов на Украине не будет, сообщает «Свободная пресса».