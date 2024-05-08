Захарова назвала заявление Киева о Путине вмешательством во внутренние дела РФ
Заявления Киева о «нелегитимности» президента РФ Владимира Путина являются вмешательством во внутренние дела России. Как сообщает РИА Новости, с таким комментарием выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она также отметила, что эта «грубая попытка вмешательства», осуществляется «Западом руками киевского режима».
Кроме того, Захарова указала, что из-за несостоявшихся в 2024 году выборов президент Украины Владимир Зеленский имеет неоднозначный правовой статус, поэтому украинским властям следует задуматься над собственной легитимностью.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2024 году ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов на Украине не будет, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин утвердил основы политики в области исторического просвещения
- В России количество караоке-баров выросло на 18% за последние пять лет
- Захарова назвала заявление Киева о Путине вмешательством во внутренние дела РФ
- «Точно не лето»: Рудковская заявила, что Канье Уэст приедет в Россию позже
- Канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки»
- Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов
- Ученые вычислили продолжительность жизни разных пород кошек
- Кинорежиссер Баз Лурман снимет фильм-концерт Элвиса Пресли
- AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру
- Россиянкам назвали профессии самых состоятельных женихов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru