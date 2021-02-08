Захарова назвала запрет российского канала в Латвии «политическим демаршем»
В МИД России уверены, что запрет вещания телеканала "Россия-РТР" в Латвии является "политическим демаршем", который идет вразрез с международными нормами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
В понедельник 8 февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию канала "Россия-РТР" сроком на один год. Кабельный оператор Латвии Tet также заявил о том, что с 1 февраля прекратит работу российских телеканалов, в число которых входят 1 канал, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
По словам Захаровой, действия правительства Латвии нарушают плюрализм мнений, а также ограничивают свободу слова, а также нарушают права русскоязычного населения страны. Претензии в адрес ВГТРК дипломат назвала ангажированными. Она призвала международные организации отреагировать на действия латвийских властей.
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