«Поставили в неловкую позу». Киселев о запрете «России-РТР» в Латвии

Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 24» в эфире НСН назвал аргументы латвийских властей «надуманными».



Запретить на год ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии решил Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики. По данным ведомства, в программе «60 минут» от 10 июля, в которой обсуждалась ситуация на Украине, имело место разжигание ненависти со стороны ведущей и участников, что нарушает латвийское законодательство. В июле прошлого года НСЭСМИ начал процедуру ограничения вещания «Россия-РТР» на территории Латвии.

Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 24» Дмитрий Киселев в эфире НСН выразил мнение, что «это надуманные аргументы».

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«Прибалтику используют против России. Считаю, что Прибалтика себя очень обедняет, идя на такие шаги. А потом – запрет бессмыслен, потому что люди смотрят цифровое телевидение через тарелки. Это просто ставит в неловкую позу тех, кто мыслит старыми категориями цензуры, возможности что-то запретить в современный цифровой век», - сказал Киселев.

По его мнению, запрет «Россия-РТР» в Латвии – это проявление цензуры. «Конечно, это цензура, конечно, это недружественный шаг против русскоязычных в Латвии», - подчеркнул журналист.

Ранее Киселев в эфире НСН раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх пророссийских телеканалов.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий КиселёвВГТРКЛатвия
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