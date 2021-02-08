«Поставили в неловкую позу». Киселев о запрете «России-РТР» в Латвии
Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 24» в эфире НСН назвал аргументы латвийских властей «надуманными».
Запретить на год ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии решил Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики. По данным ведомства, в программе «60 минут» от 10 июля, в которой обсуждалась ситуация на Украине, имело место разжигание ненависти со стороны ведущей и участников, что нарушает латвийское законодательство. В июле прошлого года НСЭСМИ начал процедуру ограничения вещания «Россия-РТР» на территории Латвии.
Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 24» Дмитрий Киселев в эфире НСН выразил мнение, что «это надуманные аргументы».
«Прибалтику используют против России. Считаю, что Прибалтика себя очень обедняет, идя на такие шаги. А потом – запрет бессмыслен, потому что люди смотрят цифровое телевидение через тарелки. Это просто ставит в неловкую позу тех, кто мыслит старыми категориями цензуры, возможности что-то запретить в современный цифровой век», - сказал Киселев.
По его мнению, запрет «Россия-РТР» в Латвии – это проявление цензуры. «Конечно, это цензура, конечно, это недружественный шаг против русскоязычных в Латвии», - подчеркнул журналист.
Ранее Киселев в эфире НСН раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх пророссийских телеканалов.
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