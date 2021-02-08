«Поставили в неловкую позу». Киселев о запрете «России-РТР» в Латвии

«Прибалтику используют против России. Считаю, что Прибалтика себя очень обедняет, идя на такие шаги. А потом – запрет бессмыслен, потому что люди смотрят цифровое телевидение через тарелки. Это просто ставит в неловкую позу тех, кто мыслит старыми категориями цензуры, возможности что-то запретить в современный цифровой век», - сказал Киселев.

По его мнению, запрет «Россия-РТР» в Латвии – это проявление цензуры. «Конечно, это цензура, конечно, это недружественный шаг против русскоязычных в Латвии», - подчеркнул журналист.

Ранее Киселев в эфире НСН раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх пророссийских телеканалов.

