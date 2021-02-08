В Латвии запретили вещание телеканала «Россия-РТР»

Нацсовет по электронным СМИ Латвии запретил на год вещание телеканала «Россия-РТР» на территории страны, передает ТАСС.

«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать», - написал в Twitter глава Нацсовета Иварс Аболиньш.

Телеканал «Россия-РТР» зарегистрирован в Швеции, полгода назад в эфир вышла передача «60 минут», где в ходе обсуждения ситуации на Украине ведущая и участники дискуссии, по мнению латвийского регулятора, допустили разжигание ненависти и тем самым нарушили латвийское законодательство.

В начале января 2019 года вещание этого телеканала уже запрещали в Латвии на три месяца, напоминает RT.