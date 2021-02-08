В Латвии запретили вещание телеканала «Россия-РТР»
Нацсовет по электронным СМИ Латвии запретил на год вещание телеканала «Россия-РТР» на территории страны, передает ТАСС.
«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать», - написал в Twitter глава Нацсовета Иварс Аболиньш.
Телеканал «Россия-РТР» зарегистрирован в Швеции, полгода назад в эфир вышла передача «60 минут», где в ходе обсуждения ситуации на Украине ведущая и участники дискуссии, по мнению латвийского регулятора, допустили разжигание ненависти и тем самым нарушили латвийское законодательство.
В начале января 2019 года вещание этого телеканала уже запрещали в Латвии на три месяца, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Песков объяснил высылку из России трёх европейских дипломатов
- Мэнсона бросил менеджер на фоне обвинений в сексуальном насилии
- В Подмосковье разрешили посещать ночные клубы
- Эксперт заявила, что россияне смогут в 2021 году отказаться от защитных масок
- Глава Еврокомиссии попросила членов ЕС поделиться вакциной с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru