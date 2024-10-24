Захарова назвала выходку Додда во Внуково показательной для Британии
Конфликт заместителя посла Великобритании Томаса Додда с российскими журналистами в аэропорту демонстрирует состояние общества в Соединенном Королевстве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео из аэропорта Внуково, на котором Додд, сопровождавший других дипломатов, агрессивно среагировал на российских журналистов, пытающихся задать им вопрос. Он толкнул девушку с микрофоном и отобрал бейдж у журналиста.
Захарова отметила, что такая «выходка британских или английских джентльменов» показывает состояние общества в Великобритании «как оно есть».
Ранее телеведущий и журналист американского телеканала NBC News Кир Симмонс заявил НСН, что страны Глобального Юга отдают предпочтение площадке БРИКС, потому что рассчитывают, что здесь их мнение будет услышано.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru