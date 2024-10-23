Захарова отреагировала на угрозу Польши выслать российского посла
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной высылке посла РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне Сикорский заявил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани. Польский министр указал, что сотрудников дипмиссии признают «нежелательными лицами» на территории республики.
Комментируя заявления Сикорского, Захарова отметила, что глава польского МИД «больше ничего и не умеет».
Ранее министр иностранных дел Польши объяснил решение о закрытии консульства РФ в Познани. По словам Сикорского, оно связано с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве, за которой якобы стоят российские спецслужбы, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru