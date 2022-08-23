Захарова назвала власти Украины «подделкой»

Так она отреагировала на высказывание главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что обнародованное фото удостоверения сотрудницы украинской Нацгвардии Натальи Вовк является фальшивым. «Так обо всем киевском режиме можно сказать», — заявила дипломат.

20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла журналистка Дарья Дугина. Убийство было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.

