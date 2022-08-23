Захарова назвала власти Украины «подделкой»
Подделкой можно назвать всю власть на Украине, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
Так она отреагировала на высказывание главы МВД Украины Антона Геращенко о том, что обнародованное фото удостоверения сотрудницы украинской Нацгвардии Натальи Вовк является фальшивым. «Так обо всем киевском режиме можно сказать», — заявила дипломат.
20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, которым управляла журналистка Дарья Дугина. Убийство было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.
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